Haberler» Güncel» Haber

Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı

Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

08.08.2019 10:18 Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı
Karaman'da Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.
Vali Meral, İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, Karaman ve ülke geleceği bakımından eğitimin en öncelikli mesele olduğunu belirtti.
Karaman'ın bina ve eğitim imkanları bakımında iyi durumda olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Eğitim vazgeçilmez önceliğimizdir. Devletin tüm yatırımları ve gelişmeler eğitimde sağladığımız başarı nispetinde gerçeğe dönüşecek. İlimiz okul güvenliği ve disiplin olayları bakımından iyi bir konumda. Bu sebeple niteliği artırmaya yönelik adımlarla her geçen gün bir önceki yıldan, bir önceki aydan daha iyi durumda olmak zorundayız."
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, İlçe Kaymakamları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:17   Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram öncesi tır yoğunluğu
11:17   DHA YURT BÜLTENİ-4
11:16   Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan...
11:16   Van'da tarihi eser operasyonu
11:16   Kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş
11:16   Kurban Bayramı'na doğru
11:15   İNGİLİZCE BİLENLERİN YÜZDE 68'İ DAHA MUTLU