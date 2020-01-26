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Karaman'da Elazığ ve Malatya'ya 4 tır dolusu yardım

Elazığ'da yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da yardım kampanyaları başlatıldı.

26.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:59Karaman'da Elazığ ve Malatya'ya 4 tır dolusu yardım
'da yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi 'da da yardım kampanyaları başlatıldı.

Karaman Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Depremin yaşandığı Elazığ ve 'ya yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar özel araçlarıyla Aktekke 15 Temmuzu Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan toplama merkezine akın etti. AFAD ekipleri de belediye görevlileriyle birlikte yardım toplama merkezine getirilen malzemelerin organizesini yaptı. Para yardımında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar içinse Türk Kızılay Karaman Şubesi de kurduğu stantta makbuz karşılığında nakdi yardımları topladı. 9 saat gibi kısa bir sürede, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 4 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.

Toplanan yardım malzemeleri daha sonra Elazığ ve Malatya'ya gitmek üzere vakit kaybetmeden yola çıktı. - KARAMAN

Karaman, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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