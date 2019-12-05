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Karaman'da esnaf AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karaman'da esnaf, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

05.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:50Karaman'da esnaf AA'nın
'da esnaf, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Kentte sahaflık yapan Kemal Öz, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı.

Öz, kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" ve kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların zorlu şartlarda çekildiğini belirten Öz, "Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.
Berberlik yapan Serdar Büyükeken de haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Matbaacı Ömer Ali Ark da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ark, seçim yapmakta zorlandığını aktararak, "Fotoğraflar gerçekten çok güzel. Emeği geçenlerin ellerine sağlık" dedi.

Anadolu Ajansı, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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