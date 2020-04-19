Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Karaman'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

19.04.2020 02:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:25
Karaman 'da bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Habib Şimşek (38), Tapucak Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki evinin önünde henüz öğrenilemeyen nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan Şimşek, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de saldırı yeri ve çevresinde incelemede bulundu.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Karaman’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan, bitkin halde görüldü Haberler
Nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan, bitkin halde görüldü
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 590 bini geçti Haberler
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 590 bini geçti
Haberler ›› Güncel ››Karaman'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:16: Moritanya'da aktif Kovid-19 vakası kalmadı - Haber 04:00: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haber 03:58: Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı - Haber 03:58: Yunanistan'da karantinaya alınan El. Venizelos gemisinin Türk yolcularından 35'i Tekirdağ'a... - Haber 03:54: ABD, Hong Kong'da demokrasi yanlısı aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı - Haber 00:26: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok - Haber 23:08: İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı - Haberler 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 20:30: Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum - Haberler 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber