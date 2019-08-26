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Karaman'da facia teğet geçti...Kepçenin üzerine 30 ton ağırlığında kaya düştü

Karaman'da facia teğet geçti.

26.08.2019 09:54
Karaman'da facia teğet geçti...Kepçenin üzerine 30 ton ağırlığında kaya düştü
Karaman'da facia teğet geçti...Kepçenin üzerine 30 ton ağırlığında kaya düştü
KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu yola düşen tonlarca ağırlığındaki üç kayadan birisi kepçenin üzerine geldi. Dev kayanın üzerine düştüğü kepçe kullanılamaz hale gelirken, operatörü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Olay, saat 07.30 sıralarında Ermenek- Güneyyurt yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir şirket tarafından yol genişletme çalışması yapıldığı esnada toprak kayması oldu. Yaşanan toprak kaymasında yamaçtan kopan yaklaşık 30 ton ağırlığındaki üç kaya parçasından ikisi yola yuvarlanırken, birisi ise hafriyat kamyonlarına yükleme yapan kepçenin üzerine geldi. Şans eseri dev kaya, kepçeyi kullanan operatörün içinde bulunduğu kabinin üzerine gelmezken, kepçe kullanılamaz hale geldi. Kayaların yuvarlandığını fark eden bir hafriyat kamyonunun sürücüsü ise geri manevra yaparak son anda kayaların altında kalmaktan kurtuldu. Toprak kaymasının meydana geldiği karayolunun 2 kilometrelik kısmının 10 günlüğüne trafiğe kapatıldığı ve çalışmalara ara verilerek işçilerin evlerine gönderildiği öğrenildi.
Karaman'da facia teğet geçti...Kepçenin üzerine 30 ton ağırlığında kaya düştü

Ermenek, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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