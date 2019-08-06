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KARAMAN'DA FETÖ OPERASYONU 'MAHREM İMAM' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KARAMAN'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgütün 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S.B., adliyeye sevk edildi.

06.08.2019 15:35
KARAMAN'DA FETÖ OPERASYONU 'MAHREM İMAM' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
KARAMAN'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgütün 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S.B., adliyeye sevk edildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamı olduğu iddia edilen M.S.B., dün polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün yeniden yapılanmasında aktif faaliyette bulunduğu öne sürülen M.S.B., yapılan sorgulamanın ardında da bugün adliyeye sevk edildi.

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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