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Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

26.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:34 Karaman'da FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Zafer K. ile Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan eşi Hacer K'nin Karaman'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacer K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların daha önce öğretmenlikten ihraç edildikleri belirtildi.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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