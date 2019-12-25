Haberler » Güncel » Karaman'da fuhuş operasyonu - Haber

Karaman'da fuhuş operasyonu

Karaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

25.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16 Karaman'da fuhuş operasyonu
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Karaman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Zembilli Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.G, M.T, İ.K ve fuhuş yaptırıldığı iddia edilen yabancı uyruklu P.K isimli kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra fuhuş yaptırmak ve fuhuşa aracı olmak iddiasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.G ve K.T tutuklanırken, İ.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu kadın yapılan sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilmek üzere ilgili mercilere sevk edildi.

Ahlak Büro Amirliği, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:55:12