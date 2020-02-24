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Karaman'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Karaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

24.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:30Karaman'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci
'ın, Süper Lig'in 23. haftasında 'de karşı karşıya geldiği 'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından 'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmenin galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak 'Şampiyon Galatasaray' ve 'Sabaha kadar buradayız' tezahüratları atan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya galibiyetin coşkusunu yaşadı. - KARAMAN

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

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