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Karaman'da gençlerin 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

KARAMAN'da birbirlerini yan bakmakla suçlayıp kavga eden iki grup genç arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

06.08.2019 08:00 Karaman'da gençlerin 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
KARAMAN'da birbirlerini yan bakmakla suçlayıp kavga eden iki grup genç arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'ndeki Karaman Kalesi'nin dış surları yanında meydana geldi. Beytullah Yanık (18) ve aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Ersin Y., yolda yürürken Cengiz Ali Y. (19), kuzeni Murat Y. (18) ve arkadaşı Uğur Ç. (18) ile karşılaştı. İddiaya göre iki grup birbirlerini yan bakmakla suçlayınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, birbirlerine bıçakla saldırdı.
Beytullah Yanık, Rıdvan Ersin Y., Cengiz Ali Y., Murat Y. ve Uğur Ç., aldıkları bıçak darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Boynundan yaralanan Beytullah Yanık, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan Uğur Ç. ve Cengiz Ali Y. Konya'ya sevk edildi.



Karaman, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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