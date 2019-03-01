Karaman'da Hafız İmam Hatip Ortaokulunun Tanıtım Toplantısı

Hafız Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi kapsamında Karaman
'da kurulan Hafız İmam Hatip Ortaokulunun tanıtımı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu
, Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda, 2017 yılında Karaman'da Hafız İmam Hatip Ortaokulunun kurulduğu belirtti.
Okul kurulurken İl Müftülüğünün büyük katkılarının olduğunu ifade eden Kuntoğlu, şunları kaydetti:
"Hafızlık okullarına ilişkin bilgi edinmeleri için arkadaşlarımızı çeşitli illere gönderdik ve burada da projeyi başlattık. Bizler sadece bir tohum attık bu okula. Burada emeği geçen kişiler bahçıvanlarımız yani okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Proje okullarımızda gönüllük esastır. Gönülden yapılırsa işler o zaman bir başarı hikayesi yazılıyor ve ben bu okulda da başarı hikayelerinin yazılacağına inanıyorum."
Karaman Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ümit İbrahim Öztürk
ise öğrenci alımının 5-31 Mart 2019 tarihleri arasında dilekçe ile alınacağını aktardı.
Öztürk, 4 Mayıs 2019 tarihinde seviye belirleme sınavına girip, başarılı olan öğrencilerin sekiz haftalık yaz kursuna alınacağını ifade etti.
Karaman, Güncel
Kaynak: AA