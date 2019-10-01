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Karaman'da halk günü toplantısı

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

01.10.2019 15:28Karaman'da halk günü toplantısı
Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Meral, gelen vatandaşları tek tek kabul ederek sorunlarını dinledi.
Meral, vatandaşların sorun ve taleplerinin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak çözümü konusunda çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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