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Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı

Karaman'da hayırsever maske imalatçısı Musa Değirmencioğlu, korona virüs salgınından korunmaları için esnafa ve vatandaşlara kendi imal ettiği maskeleri ücretsiz olarak dağıttı.

02.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:37
Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı
Karaman 'da hayırsever maske imalatçısı Musa Değirmencioğlu, korona virüs salgınından korunmaları için esnafa ve vatandaşlara kendi imal ettiği maskeleri ücretsiz olarak dağıttı.

Ekinci ve Değirmencioğlu aileleri olarak Karaman halkına ücretsiz 20 bin adet maske dağıtacaklarını ifade eden Musa Değirmencioğlu, "Ülkemizi tehdit eden Covid-19 virüsünün etkilerine, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın özverili çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Biz de Ekinci ve Değirmencioğlu aileleri olarak 20 bin maskeyle bu çalışmalara destek vereceğimizi beyan ediyoruz. Şu an elimizde hijyenik tek kullanımlık maskeler var. Dediğim gibi Ekinci ve Değirmencioğlu aileleri olarak toplamda 20 bin adet maskeyi Karaman halkımıza ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Hayırsever ailelerin bu jestine teşekkür eden vatandaşlar da duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - KARAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Lütfü Savaş, Koronavirüs, Karaman, Ekinci, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Karaman'da hayırsever imalatçı 20 bin adet maske dağıttı - Haberler

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