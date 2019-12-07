Haberler » Güncel » Karaman'da Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri başladı - Haber

Karaman'da Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri başladı

Karaman'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

07.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:02Karaman'da Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri başladı
'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen anma programına Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yarı İlk Derece Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Programda, sema gösterisi düzenlendi. Karaman'daki Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerini yabancı turistler de izledi. - KARAMAN

Mevlana Celaleddin Rumi, Lütfi Elvan, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32 Mardin'de FETÖ operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı - Haber
16:31 Ev yangını hasara yol açtı - Haber
16:31 Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:30 Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi - Haber
16:30 Mersin kamyonla getirilen köpekler, alanya'ya geri gönderildi-ek - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:26 Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü - Haber
14:15 Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
7.12.2019 16:38:21