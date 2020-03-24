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Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar

Karaman'da bir apartmana tüfekle üç el ateş ederek kaçan şahıslar, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

24.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:23
Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar
Karaman 'da bir apartmana tüfekle üç el ateş ederek kaçan şahıslar, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi 964. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişiler araç içerisinden tüfekle apartmanın 4'üncü katındaki daireye tüfekle üç el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar evin penceresi ile duvarlarına isabet etti. Şahısların silahla apartmana ateş ettiğini gören gece bekçilerinin, durumu polis ekiplerine telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ateş edilen dairenin boş olması nedeniyle kimse yaralanmazken, polis kaçan şahısları kısa sürede Larende Mahallesi'nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi, kurşunlamanın yaşandığı apartman önünde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Ahmet Yesevi Mahallesi, Karaman, 3. Sayfa

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