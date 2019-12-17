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Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da bir genç, tartıştığı arkadaşını bacağından bıçaklayarak yaraladı.

17.12.2019 01:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 01:47Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
'da bir genç, tartıştığı arkadaşını bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen R.E.(16) ile M.T.(16) arasında 20 lira alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.E. üzerindeki bıçakla M.T.'yi sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumu gören vatandaşların vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler arkadaşını bıçakladıktan sonra tekrar olay yerine gelen R.E'yi gözaltına alırken, yaralı genç ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif şekilde yaralı olduğu öğrenilen M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kuğulu Park, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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