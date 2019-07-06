06.07.2019 12:25
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Karaman'da iki cadde ışıklandırılıyor

Karaman

Karaman'da, Şehit Muhammed Yalçın ve Kızılay Caddesinde aydınlatma çalışması başlatıldı.

Karaman'da, Şehit Muhammed Yalçın ve Kızılay Caddesinde aydınlatma çalışması başlatıldı.

Aydınlatma çalışmaları hakkında yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Göreve geldiğimiz günden buyana yatırımcı kuruluşlarla koordinasyonlu bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Karamanımıza yapılan ve halkımızın yaşam kalitesini artıran her çalışmanın destekçisi ve takipçisi olacağız. TOKİ'ler mevkisinde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda Şehit Muhammed Yalçın ve Kızılay Caddesi'nin aydınlatması tamamlanmak üzere. Çalışmalar tamamlandığında belediye ekipleri yol, kaldırım ve refüj çalışmalarına başlayacak. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz MEDAŞ yetkililerine ve personeline çok teşekkür ediyorum. Karamanımıza yapılan her yatırımın ve çalışmanın belediye olarak arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Kızılay, Karaman, Güncel

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