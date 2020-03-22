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Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti

Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki muhtar, mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti.

22.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:55
Karaman 'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti
KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki muhtar, mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti.
Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen ile Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe (41), mahallelerinde yaşlı nüfusun fazla olduğunu belirterek, kendi imkanları ile mahallerinde vatandaşların en fazla temas ettiği yerleri dezenfekte etti. Ermenek Orta Mahalle Muhtarı Alaattin Çiçen, "Dünyada salgın hastalık olan korona virüs için mahallemizde kendi imkanlarımızla özellikle 50 yaş üzeri vatandaşlarımıza maske dağıtarak ilaçlamamızı yapacağız" dedi.
"Yaşlı nüfus çok olduğu için özen gösteriyoruz"
Sandıklı Mahallesi Muhtarı Sadettin Gökçe ise, bir hayırseverin temin ettiği kolonyaları mahallede ikamet eden yaşlılara ulaştırdığını dile getirerek, "Dünyada yayılan virüsten dolayı Sandıklı Mahallemizde de büyüklerimizin, küçüklerimizin, özellikle yaşlılarımızın temas ettiği yerleri ilaçlıyoruz kimse zarar görmesin diye. Yaşlılarımızı uyarıyoruz sokağa çıkmamaları için. Bölgemizde yaşlı nüfuz çok olduğu için dikkat ediyoruz. Yaşlılarımıza yardımcı oluyoruz. Her konuda mahallelinin yanındayım. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olacağız muhtarlık olarak" dedi.
Bölgedeki köylerde de cami, ilkokul ve vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere gerekli alanlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Karaman’da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Karaman'da iki muhtar mahallelerini kendi imkanları ile dezenfekte etti
Etiketler : Sandıklı, Ermenek, Karaman, Sağlık

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