Haberler » Güncel » Karaman'da İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı - Haber

Karaman'da İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

Karaman'da, 2020 yılının ilk il müdürleri toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

07.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26 Karaman'da İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı
'da, 2020 yılının ilk il müdürleri toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Meral valilik toplantı salonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuruların kurumlar tarafından değerlendirilerek başvuruların titizlikle takip edilmesi konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2019 yılının son ayında yayınlanan eylem planında, kurumların ocak ayı itibariyle kendileriyle ilgili eylem planında yer alan görevlerin yerine getirileceğini ve çalışmalarına başlayacağını dile getiren Meral, devletin kurum müdürlerinden kurumlarının kendi görev alanlarıyla ilgili yaşanacak sıkıntılara anında müdahale ederek yerinde ve zamanında çözmelerini istedi.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:51   İki günlük yağış Antalya'yı vurdu - Haber
12:50   Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Haber
12:50   Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek - Haber
12:50   Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı - Haber
12:50   Çocukları çölyak hastası olan anne, dernek kurdu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:53:48