Karaman'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 2. Olağan toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu yetkililerinin yaptığı sunumun ardından, 14 Ocak 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) toplantı kararlarının gerçekleşme durumu, Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri, Çocuk İşçiliği ile Mücadele (Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri) ve Kadın İstihdamının Arttırılması ile KMÜ Genel Sekreterliğinin "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı" kurslarının açılması önerisi ele alındı.Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.