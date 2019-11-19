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Karaman'da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Karaman'da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı -Aracı kurşunlanan Belediye Başkanı Boyacıoğlu'ndan açıklamaKARAMAN - Karaman'da MHP'li ilçe belediye başkanının özel aracı gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak üzerine not bırakıldı.

19.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:33
'da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı
-Aracı kurşunlanan Belediye Başkanı Boyacıoğlu'ndan açıklama
KARAMAN - Karaman'da MHP'li ilçe belediye başkanının özel aracı gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanarak üzerine not bırakıldı.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun Pazar Mahallesindeki evinin önünde park halinde duran 42 K 3540 plakalı ait hafif ticari aracın yanına gece yarısı gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın camına 'Seni son kes uyarıyoruz' notu bıraktıktan sonra aracı kurşunlayarak kaçtı. Kurşunlanan aracın camları kırılırken, maddi hasar oluştu. Yaşanan olayın ardından polise verildi. aracın etrafında güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekibi kurşunlanan araçta inceleme yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Karaman'da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Karaman, Polis, MHP, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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