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Karaman'da iş yerinden hırsızlık iddiası

Karaman'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

25.09.2019 18:45
Karaman'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.
Tapduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi oto yıkama kumbarasının içinde bulunan bozuk paraları aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde istasyonun oto yıkama bölümüne gelen bir kişi, etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ettikten sonra oto yıkamanın kumbarasına doğru yöneliyor. Daha sonra güvenlik kameralarının kendisini çektiğini fark eden şüpheli, kameraların bulunduğu yere tırmanarak kamerayı yukarıya doğru kaldırıyor. Şüphelinin kumbaradaki bozuk paraları aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı yer alıyor.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman'da iş yerinden hırsızlık iddiası

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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