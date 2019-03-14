Karaman'da "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" Yarışması

Kaynak: AA

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması düzenlendi.İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Nefise Sultan, Hatuniye ve Karaman Kız Yurtları arasında düzenlenen yarışmaya 40 öğrenci katıldı.Karaman Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada 9 öğrenci finale kaldı.Nefise Sultan Kız Yurdu öğrencilerinden Eda Şeçil'in birinci, Hatuniye Kız Yurdu'ndan Sümeyye Küçüktunca'nın ikinci, Nefise Sultan Kız Yurdu'ndan Fatma Nur Çağsak'ın ise üçüncü olduğu yarışmada, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.Programa, Karaman Valisi Fahri Meral ve eşi Zehra Meral, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yurt müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.