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Karaman'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

16.09.2019 21:09Karaman'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım İ. (61), yönetimindeki 07 B 3112 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Naciye T.'ye çarptı. Yaralı kadın, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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