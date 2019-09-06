Haberler» Güncel» Haber

Karaman'da kamyonun yakıt deposu patladı: 3 yaralı

Karaman'da, kamyonun kaynak yapılan yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

06.09.2019 14:00 Karaman'da kamyonun yakıt deposu patladı: 3 yaralı
Karaman'da, kamyonun kaynak yapılan yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mah. 729. Sokakta bulunan bir iş yerinde Veli A.'ya ait 70 EE 248 plakalı kamyona kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
Patlama sonucu işçiler Ali K., Murat Ş. ve Tuncay A. yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki esnaf tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.
Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hamidiye, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12   Hafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyor 1
15:12   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
15:12   Diyarbakır'da ailelerin hdp önündeki eylemi sürüyor-3
15:12   Cumhurbaşkanı erdoğan cami açılışına katıldı 1
15:12   Cumhurbaşkanı erdoğan cami açılışına katıldı 2
15:12   Van vali bilmez 8 ayda 23 bin kaçak göçmen yakalandı
15:12   HDP'den Diyarbakır'daki ailelere çağrı: AK Parti'ye sorun