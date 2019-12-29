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Karaman'da kar yağışı

Karaman'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

29.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:26
'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezi, gece başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.
Karaman Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları ekipleri de Karaman- karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir çıkışında bulunan trafik ekipleri, Mersin yönüne gidecek araçlarda kış lastiği kontrolü yapıyor.
Ekipler, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
Karaman'da kar yağışı

Karaman Belediyesi, Karaman, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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