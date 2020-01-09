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Karaman'da kar yağışı şehirler arası ulaşımı aksatıyor

Karaman'da etkisini sürdüren kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oluyor.

09.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:03Karaman'da kar yağışı şehirler arası ulaşımı aksatıyor
'da etkisini sürdüren kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl genelinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Karaman Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, Karaman-Mersin kara yolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Trafik ekipleri ise tırların geçişine izin vermezken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karaman-Konya kara yolunda da ekipler kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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