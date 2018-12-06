Karaman'da Karı-koca Sobadan Zehirlendi

Karaman
'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Olay, merkeze bağlı Zengen
köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal T. (51) ile eşi Fatma T. (50), akşam sobayı yakarak uykuya daldı. Öğle saatlerinde baş dönmesiyle uyanan karı koca, sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gelen sağlık ekibi Kemal T. ile eşi Fatma T.'yi alarak Karaman Devlet Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Zengen,Karaman
06 Aralık 2018 Perşembe 22:52