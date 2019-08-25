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Karaman'da kavga eden iki kişi birbirini bıçakladı

Karaman'da kavgaya eden iki kişi, birbirini bıçaklayarak yaraladı.

25.08.2019 20:46 Karaman'da kavga eden iki kişi birbirini bıçakladı
Karaman'da kavgaya eden iki kişi, birbirini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde karşılaşan A.Y. (24) ile E.C.G. (23), tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucu E.C.G. vücuduna aldığı üç bıçak darbesiyle, A.Y.'de kollarından yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları farklı hastanelere kaldırdı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan E.C.G.'nin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. A.Y. ise özel hastanede yapılan tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi, kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Atatürk Bulvarı, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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