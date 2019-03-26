- Karaman
'da kavgada bıçaklanan genç kurtarılamadı
KARAMAN - Karaman'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde elektrikli bisikletle gelen 2 kişi, okuldan çıkan öğrencilerin arasında bulunan bir gençle kavga etmeye başladı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Muammer Yasin Kocaoğlu (18), çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Muammer Yasin Kocaoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
, olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Karaman, 3. Sayfa
Kaynak: İHA