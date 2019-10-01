Haberler » Güncel » Haber

Karaman'da kavşak düzenlemesi

Karaman Belediyesinin trafik akışını rahatlatmak adına cadde ve kavşaklarda gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları devam ediyor.

01.10.2019 11:34Karaman'da kavşak düzenlemesi
Karaman Belediyesinin trafik akışını rahatlatmak adına cadde ve kavşaklarda gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Trafiğin yoğun olduğu yerlerden birisi olan belediye kavşağında yapmış olduğumuz iyileştirme çalışmasıyla, kırmızı ışıkta oluşan sıkışıklığın önüne geçerek trafiği bir nebze rahatlatmayı umuyoruz. Şehir genelinde yol ve kavşakların standartlarının yükseltilmesi adına yürütülen çalışmalarımız devam edecek. Attığımız her adım, yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha modern bir Karaman içindir" dedi. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:59 İşyerine gelen avukatı öldüren müteahhit hakim karşısında
14:58 Huawei'den kablosuz internete "hava fiberi" çözümü
14:58 Samsun'da 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
14:58 Açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
14:58 Pakistan'da nesli tehlikedeki 3 beyaz kaplan yavrusu öldü
14:58 Ankara'daki otobüs kazasında ölenler toprağa verildi
14:58 İşyerine gelen avukatı öldüren müteahhit hakim karşısında