01.07.2019 10:05
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Karaman'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Karaman

Karaman'da kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası, 7 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

Karaman'da kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası, 7 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Değirmenbağı köyünde oturan alzaymır hastası Mehmet Adnan Şan (67), "öğle namazına gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.
Uzun süre Şan'dan haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler köy kırsalında 7 saatlik çalışma yaptı. Şan, arazide ekipler tarafından bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Şan, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
Karaman, Güncel

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