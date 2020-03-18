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Karaman'da kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde otomobiliyle evinden ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

18.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:43
Karaman'da kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde otomobiliyle evinden ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, geçen pazar günü akşam üzeri otomobiliyle evinden ayrılan Veli Altaş'tan (51) haber alamayan yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların aramaları sonuç vermeyince, AFAD'dan yardım istendi. Yapılan aramanın ardından, Altaş'ın otomobili Sarıveliler-Karaman kara yolunun 3'üncü kilometresinde dere yatağında bulundu.
Ekipler, otomobilin içindeki Altaş'ın öldüğünü belirledi.
Altaş'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Altaş'ın kullandığı otomobilin, kar yağışı ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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