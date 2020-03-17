Karaman'da kayıp şahıs için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Karaman'da otomobili ile evinden ayrılan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan Veli Altaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
17.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Karaman 'da otomobili ile evinden ayrılan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan Veli Altaş için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesinde ikamet eden 51 yaşındaki Veli Altaş, pazar günü otomobiline binerek evinden ayrıldı. Veli Altaş'ın aradan geçen zamana karşı evine dönmemesi üzerine telaşlanan yakınları hemen jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından yapılan aramalar sonuçsuz kalınca Karaman AFAD Müdürlüğünden yardım istendi. Bölgeye sabah saatlerinde ulaşan AFAD ekibi, Sarıveliler ve Başyayla ilçe jandarma ekipleriyle birlikte şahsın gitme ihtimali bulunan Sarıveliler ile Konya'nın Taşkent ilçesi arasındaki dağlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, tipi ve yoğun kar yağışı altında arama kurtarma çalışmasını sürdürürken, şuana kadar bir sonuç alınamadı. - KARAMAN
Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesinde ikamet eden 51 yaşındaki Veli Altaş, pazar günü otomobiline binerek evinden ayrıldı. Veli Altaş'ın aradan geçen zamana karşı evine dönmemesi üzerine telaşlanan yakınları hemen jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından yapılan aramalar sonuçsuz kalınca Karaman AFAD Müdürlüğünden yardım istendi. Bölgeye sabah saatlerinde ulaşan AFAD ekibi, Sarıveliler ve Başyayla ilçe jandarma ekipleriyle birlikte şahsın gitme ihtimali bulunan Sarıveliler ile Konya'nın Taşkent ilçesi arasındaki dağlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, tipi ve yoğun kar yağışı altında arama kurtarma çalışmasını sürdürürken, şuana kadar bir sonuç alınamadı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Sarıveliler, Karaman, AFAD, 3. Sayfa
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