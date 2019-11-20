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Karaman'da kazada yaralanan sürücü 61 gün sonra hayatını kaybetti

Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan sürücü, 61 gün sonra hayatını kaybetti.

20.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:40Karaman'da kazada yaralanan sürücü 61 gün sonra hayatını kaybetti
Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan sürücü, 61 gün sonra hayatını kaybetti.
Yaralanmasının ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sezer Gökdemir (35), buradaki müdahalesinin ardından Konya'da özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Gökdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karaman Ereğli Karayolunun 6. kilometresinde 20 Eylül'de Gökdemir yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, kavşakta Ömer Arı (49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarpmış, kazada sürücü Sezer Gökdemir ile 3 kişi yaralanmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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