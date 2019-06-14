14.06.2019 12:36
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Karaman'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

Karaman

Karaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Karaman'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.
Karaman Valisi Fahri Meral, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Karaman Belediyesi Yunus Emre konferans salonunda düzenlenen törende, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 49 gazi ile 9 gazi eşine madalya ve beratlarını vermek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Meral, "Bugün ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşıyorsak, korkmadan geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunları aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler ve eşlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Vali Fahri Meral ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karaman Belediye Başkan Vekili Ercan Çalışkan, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üner, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Karaman, Güncel

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