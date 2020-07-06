Karaman'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki ağaca çarparak devirmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 2 yaralı
06.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:21
Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki ağaca çarparak devirmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 SY 786 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağacı çarparak devirdi. Vatandaşların kazayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarptığı ağacı devirerek üzerine çıkan otomobilde sürücü yaralanmazken, araçta bulunan Enes D. (14) ile Muharrem D. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitin ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi ise araçta tedbir amaçlı kontrol yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kılbasan, Karaman, 3. Sayfa, Haber
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