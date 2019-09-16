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Karaman'da Kur'an Kursu açıldı

Karaman'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hüseyin Mehmet Çavaş Kur'an Kursu törenle açıldı.

16.09.2019 15:38Karaman'da Kur'an Kursu açıldı
Karaman'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hüseyin Mehmet Çavaş Kur'an Kursu törenle açıldı.

İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci, Osman Gazi Mahallesinde inşa edilen Kur'an kursunun açılışında, kursu hakkında bilgiler verdi.

Ardından Kur'an kursu yapımına katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Kur'an kursunu gezdi.
Törene, Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile davetliler katıldı.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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