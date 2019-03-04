Karaman'da Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

Karaman
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyet programında yer alan okullararası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları sona erdi.2-3 Mart tarihleri arasında Atatürk
Spor Kompleksi Kazım Karabekir
Spor Salonu'nda düzenlenen okullararası yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakalarına 15 okuldan 50 sporcu katıldı.İlk gün kızlar kategorisinde başlayan müsabakalar, ikinci gün erkekler kategorisinde oynanan karşılaşmalarla devam etti.Müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde 100. Yıl Ortaokulu birinci, Sarıveliler
Civler Şehit Abit Orbay Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü, Makbule Orman Ortaokulu dördüncü oldu.Erkekler kategorisinde yapılan müsabakalar sonunda ise Mevlana
Ortaokulu birinci, Ermenek Kazancı
Ortaokulu ikinci, Özel Başarı Ortaokulu üçüncü ve Göktepe
Yatılı Bölge Ortaokulu dördüncü oldu.Dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.Her iki kategoride de oynanan müsabakalar sonunda il birincisi olan takımlar, ileri bir tarihte düzenlenecek Okullararası Türkiye
Grup müsabakalarında Karaman'ı temsil edecek.
Karaman, Güncel
Kaynak: AA