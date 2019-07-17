17.07.2019 00:04
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Karaman'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı

Karaman'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandıKARAMAN - Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı
KARAMAN - Karaman'da çıktığı merdivenden düşerek yaralanan Afganistan uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdivenle su deposuna çıkmaya çalışan Yusufi Feruzi (20), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Afganistanlı genç, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Karaman'da merdivenden düşen Afganistanlı genç yaralandı
Kaynak: İHA
Afganistan, Karaman, 3. Sayfa

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