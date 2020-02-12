Haberler » Güncel » Karaman'da metruk binalar yıkılıyor - Haber

Karaman'da metruk binalar yıkılıyor

Karaman'da kent merkezinde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

12.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:16Karaman'da metruk binalar yıkılıyor
'da kent merkezinde bulunan metruk binaların yıkıldığı bildirildi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, tespit edilen binaların birçoğunun tehlike arz ettiği için yıkılmasıyla, başta otopark olmak üzere, çocuk oyun alanı ve meydan şeklinde alanların ortaya çıktığını belirtti.
Bazı mahallelerde sahipleri tarafından terk edilmiş, içerisinde kimsenin oturmadığı, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş pek çok bina bulduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Bina sahipleri ve mahalle muhtarlarımızın bildirmesiyle yıkılmaya yüz tutmuş bu metruk binaları tek tek tespit ediyoruz. Eski binalar ahşap veya kerpiçten yapıldığı için her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik bu gibi alanlar madde kullanımına açık oluyor. Bu nedenle tespit ettiğimiz harabe binaları yıkarak hem tehlike arz etmesini önlüyoruz hem de görüntü kirliliğini önlemiş oluyoruz. Ayrıca bu alanlar vatandaşlarımız tarafından otopark ve çocuk oyun alanı olarak kullanılıyor."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:28:25