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Karaman'da mevsimin son elma hasadı yapıldı

Türkiye'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan Karaman'da, mevsimin son elma hasadı yapıldı.

29.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:26Karaman'da mevsimin son elma hasadı yapıldı
'de elma üretiminin yüzde 16'sını tek başına karşılayan 'da, mevsimin son elma hasadı yapıldı.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 12 milyonu bulan ağaç sayısıyla Karaman'ın Türkiye'de birinci, elma üretimde ise ilk üç il arasında yer altığını söyledi. Bayram, dokuzuncu ayda başlayan elma hasadının on ikinci ayın başı itibarıyla bitiğini belirterek, "Elma üretimi olarak bu yıl Karaman bazlı baktığımız da yaklaşık 200 bin dekar alanda elma bahçemiz var. Şu an 12 milyon ağaç sayımızla Türkiye birincisi durumundayız. Rekolte bakımından da 600 bin tona yakın elma üretimimizin olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün mevsimin son elması olan Pink Lady cinsi elmanın hasadı yapılıyor. Bu yıl üretilen elmanın 110 ila 120 bin ton civarının soğuk hava depolarına konduğunu tahmin ediyoruz. Bu elmalar kışın iç piyasa ve ihracatlarla tüketilecektir. Elmayla ilgili Türkiye'de diğer tüketicilerimizin yaşamış olduğu gibi pazarlamada ciddi bir sıkıntımız var. Şu anda bu elmayı üreticimiz kilosunu 2 liradan satarken, tüketici ise bu elmayı marketlerden 7-8 liradan satın alıyor. Aradaki makas çok fazla. Bu bizim her zaman şikayetçi olduğumuz bir durumdur. Fakat bir türlü bununla ilgili Türkiye genelinde bir çözüm üretilemedi" diye konuştu.

"Bu sene elmadan memnunuz"

Elmadan bu sene çok memnun olduklarını belirten elma üreticisi Tevfik ve Selim Kızıldeniz kardeşler, "Bahçemizde bu sene 600 ton civarında bir elma üretimimiz oldu. Fiyatlar da gayet güzeldi. Kaliteyi yakalayıp düzgün meyve yetiştirirseniz para ediyor ve bir sıkıntı olmuyor. Üreticiler olarak bizler her zaman kaliteli elma üretmeye gayret etmeliyiz. Bugün ise bahçemizde mevsimin son elmasını topluyoruz" dedi. - KARAMAN

Türkiye, Karaman, Ekonomi

Kaynak: İHA

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