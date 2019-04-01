Karaman'da MHP Adayı Kazandı

KARAMAN'da MHP
Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı
, yüzde 39,57 oyla seçimin galibi oldu.
AK Parti ve MHP, 108 bin 505 seçmeni bulunan Karaman
'da kendi adaylarıyla seçime katıldı. Seçmenlerin 2002 yılından itibaren tercihini AK Parti'den yana kullandığı kentte 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti yüzde 51.99, MHP de yüzde 27,12 oy almıştı.
93 bin 339 seçmenin oy kullandığı dün yapılan seçimlerde 90 bin 701 oy geçerli sayıldı. MHP adayı Savaş Kalaycı, yüzde 39.57, AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin
de yüzde 38,41 oy aldı.
İLÇELERDE DE DEĞİŞİM YAŞANDI
Karaman'da 2014 yılında yapılan seçimlerde MHP 1, AK Parti de 4 ilçe kazanmıştı. Dün yapılan seçimlerde ise MHP Kazımkarabekir
ilçesiyle birlikte belediye sayısını 2'ye çıkartırken, AK Parti Başyayla
ilçesinde koltuğunu koruyabildi. Ermenek
ilçesinde İYİ Parti
, Sarıveliler
ilçesini de bağımsız aday kazandı.
- Karaman
Savaş Kalaycı, AK Parti, Karaman, MHP, Güncel
Kaynak: DHA