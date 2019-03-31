Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandı

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Karaman'da MHP'nin adayı Savaş Kalaycı kazandıMuammer ŞENKARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kesin olmayan sonuçlara göre oy farkla MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Savaş Kalaycı, belediye başkanlığını kazandı.SAVAŞ KALAYCI KİMDİRSavaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı.FOTOĞRAFLI====================(Tür: Yurt)