Karaman'da muhtar adayı yakınlarının arasında kavga 5 yaralı

Kaynak: DHA

Karaman'da muhtar adayı yakınlarının arasında kavga 5 yaralıKaraman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adayı yakınlarının arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopanın da kullandığı kavgada aday Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelileri gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.