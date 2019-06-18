Karaman
'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
Karaman'da 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır
'ın eski Cumhurbaşkanı
Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazı, bugün öğle namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi'nde gerçekleşti. Gıyabi cenaze namazının organizasyonunu gerçekleştirenler arasında yer alan Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir
, Mısır'daki darbe rejiminin insanlık dışı olduğunu belirterek, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi
zalimlerin mahkemesinde şahadete yürümüştür. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizleri en derinden yaralayan maalesef İslam dünyasının suskunluğu olmuşturö dedi.
Özdemir'in açıklamasının ardından Karaman Müftüsü Muhammet Ketenci tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.