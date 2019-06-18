18.06.2019 16:30
Haberler» Güncel» Haber

Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı

Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındıKaraman'da 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
Karaman'da 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazı, bugün öğle namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi'nde gerçekleşti. Gıyabi cenaze namazının organizasyonunu gerçekleştirenler arasında yer alan Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, Mısır'daki darbe rejiminin insanlık dışı olduğunu belirterek, 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şahadete yürümüştür. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizleri en derinden yaralayan maalesef İslam dünyasının suskunluğu olmuşturö dedi.
Özdemir'in açıklamasının ardından Karaman Müftüsü Muhammet Ketenci tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı.Karaman'da Mursi için gıyabİ cenaze namazı kılındı
Kaynak: DHA
mısır, muhammed mursi, karaman, cenaze, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:41 Ağrı'daki sel (3)
17:41 Vali Ayhan, Yıldızeli'nde yaşanan sel sonrası incelemelerde bulundu
17:40 Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'de protokolle futbol oynayacak
17:40 Rize'de yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
17:40 İZMİR'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU-2
17:40 Trabzon'daki sağanak (3)
17:40 Akseki'de yol kenarında satılan ürünlere operasyon