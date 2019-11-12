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Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Karaman'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

12.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:54Karaman'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 3 kız öğrenci, ailelerine müzik öğretmenleri N.K'nin kendilerine tacizde bulunduğunu ve okul çıkışı otomobiliyle gezdirdiğini söyledi. Bunun üzerine aileler, öğretmen hakkında şikayette bulundu.
Gözaltına alınan N.K, çıkarıldığı mahkemece "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.
N.K'nin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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