Karaman'da Okul Sporları Gençler Futsal Yarı Final Müsabakaları Başladı

Karaman
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen okullararası gençler futsal yarı final müsabakaları başladı.
Okul Sporları 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullararası Gençler Futsal Yarı final müsabakaları KMÜ Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek
, illerini temsil edecek sporculara başarılar dileyerek, sakatlıksız, kazasız bir müsabaka olmasını temenni etti.
Yapılan törenin ardından müsabakalara Konya
ve Mersin
kız takımlarının maçıyla devam edildi.
KMÜ Spor Salonu ve Prof. Dr. Ömer Dinçer
Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda 4 gün sürecek müsabakalarda 13 ilden 192 sporcu mücadele edecek.
Karaman, Güncel
Kaynak: AA