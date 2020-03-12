Karaman'da okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Karaman'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
12.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:58
Karaman 'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
ll Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelindeki okulların dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti.
Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim ve rehberlik çalışmaları ile bilinçlendirmenin yapıldığının altını çizen Çalışkan, "Öğrencilerimizin, öğretmen ve okul personelimizin neredeyse gün boyu vakitlerini geçirdikleri okulların sağlıklı olması bakımından yeni tip koronavirüse karşı gerekli dezenfekte çalışmalarına başladık. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula göndermesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz." ifadesini kullandı.
Özel okullar dahil tüm okul ve kurumlarda gerekli çalışmaların başladığını vurgulayan Çalışkan, öğrencilere, mikroplara ve virüslere karşı etkili el yıkama alışkanlığının kazandırılması konusunda öğretmenler tarafından gerekli hatırlatmaların yapılması ve tuvaletlerdeki sabunlukların görevliler tarafından sürekli kontrol edilerek dolu tutulması gerektiğini kaydetti.
ll Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelindeki okulların dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti.
Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim ve rehberlik çalışmaları ile bilinçlendirmenin yapıldığının altını çizen Çalışkan, "Öğrencilerimizin, öğretmen ve okul personelimizin neredeyse gün boyu vakitlerini geçirdikleri okulların sağlıklı olması bakımından yeni tip koronavirüse karşı gerekli dezenfekte çalışmalarına başladık. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula göndermesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz." ifadesini kullandı.
Özel okullar dahil tüm okul ve kurumlarda gerekli çalışmaların başladığını vurgulayan Çalışkan, öğrencilere, mikroplara ve virüslere karşı etkili el yıkama alışkanlığının kazandırılması konusunda öğretmenler tarafından gerekli hatırlatmaların yapılması ve tuvaletlerdeki sabunlukların görevliler tarafından sürekli kontrol edilerek dolu tutulması gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel
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