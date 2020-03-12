Karaman'da okullarda dezenfeksiyon çalışması
Karaman'da koronavirüsüne karşı önlemler kapsamında tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
12.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:59
Karaman 'da koronavirüsüne karşı önlemler kapsamında tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
Alınan önlemler nedeniyle yazılı açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelindeki okulların dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti. Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim ve rehberlik çalışmaları ile bilinçlendirmenin yapıldığının altını çizen Çalışkan, "Öğrencilerimizin, öğretmen ve okul personelimizin neredeyse gün boyu vakitlerini geçirdikleri okulların sağlıklı olması bakımından yeni tip koronavirüse karşı gerekli dezenfekte çalışmalarına başladık. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula göndermesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
Özel okullar dahil tüm okul ve kurumlarda gerekli çalışmaların başladığını belirten Çalışkan, öğrencilere, mikroplara ve virüslere karşı etkili el yıkama alışkanlığının kazandırılması konusunda öğretmenler tarafından gerekli hatırlatmaların yapılması ve tuvaletlerdeki sabunlukların görevliler tarafından sürekli kontrol edilerek dolu tutulması gerektiğini kaydetti. - KARAMAN
Alınan önlemler nedeniyle yazılı açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelindeki okulların dezenfekte çalışmalarına başlandığını belirtti. Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim ve rehberlik çalışmaları ile bilinçlendirmenin yapıldığının altını çizen Çalışkan, "Öğrencilerimizin, öğretmen ve okul personelimizin neredeyse gün boyu vakitlerini geçirdikleri okulların sağlıklı olması bakımından yeni tip koronavirüse karşı gerekli dezenfekte çalışmalarına başladık. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula göndermesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
Özel okullar dahil tüm okul ve kurumlarda gerekli çalışmaların başladığını belirten Çalışkan, öğrencilere, mikroplara ve virüslere karşı etkili el yıkama alışkanlığının kazandırılması konusunda öğretmenler tarafından gerekli hatırlatmaların yapılması ve tuvaletlerdeki sabunlukların görevliler tarafından sürekli kontrol edilerek dolu tutulması gerektiğini kaydetti. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel
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